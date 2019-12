Napoli, tesoretto da 30 milioni per Torreira ma il giocatore non è convinto

Tesoretto da 30 milioni di euro per il Napoli in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dal risparmio dello stipendio di Carlo Ancelotti, che presto firmerà con l'Everton, e le entrate provenienti dalla qualificazione agli ottavi di Champions arriveranno i soldi per poter investire su almeno un giocatore nella finestra di riparazione e il primo nome resta quello di Lucas Torreira. I partenopei hanno offerto all'Arsenal 3 milioni per il prestito di 18 mesi e 27 per il riscatto obbligatorio ma la chiusura dell'affare è tutt'altro che scontata, visto che il giocatore vuole capire meglio quale sia il progetto di crescita della società azzurra.