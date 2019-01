Napoli, tesoretto Vinicius: 14 gol in Portogallo, piace a mezza Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto presenze tra campionato e coppe, quattordici gol e due assist: è ottimo il rendimento di Carlos Vinícius, attaccante brasiliano di proprietà del Napoli in prestito al Rio Ave in Portogallo. Le prestazioni del calciatore classe 1995 (compirà 24 anni a marzo) non sono passate inosservate. Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la punta brasiliana pare che stuzzichi molte squadre in giro per l’Europa. E' costato solo quattro milioni di euro, adesso vale il doppio.