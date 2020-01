© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caro prezzi manda in subbuglio i tifosi del Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, i sostenitori azzurri avrebbero mal digerito il tariffario scelto dal club di De Laurentiis per chi vorrà vedere la sfida del San Paolo contro il Barcellona in Champions League. Si parte dai 70 euro per la curva, fino ai 350 necessari per la tribuna d'onore. Cifre ben più alte rispetto, per fare due esempi, a quanto chiesto dalla Roma per la sfida del 2018 contro i blaugrana (da 40 a 130 euro) o dall'Inter per la gara di dicembre 2019 (da 55 a 475 euro).