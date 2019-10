© foto di Insidefoto/Image Sport

In campo col Salisburgo, ma non pienamente dentro i piani futuri del Napoli, almeno per quanto riguarda De Laurentiis: la Cina tenta e il patron azzurro ha discusso esplicitamente il loro futuro nelle ultime limitazioni. Le differenze sostanziose tra la domanda e l'offerta ci sono: Callejon guadagna tre milioni e ne ha chiesti quattro per i prossimi tre anni. Mertens invece parte già da quattro milioni e ne vorrebbe cinque, sempre per il prossimo triennio. Entrambi 32enni, la loro richiesta si scontra con la politica del presidente, che vorrebbe abbassamento degli stipendi per i giocatori più esperti. Ed entrambi, scrive la Gazzetta dello Sport, sono stati contattati da Rafa Benitez, che gli offrirebbe un ingaggio da sogno in Cina.