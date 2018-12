Napoli, tocca a Milik: Ancelotti a Milano col bomber da un gol ogni 102'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Milan tocca ad Arek Milik. Il Napoli giovedì scenderà in campo contro l'Inter con il bomber polacco a guidare l'attacco in una sfida a distanza con Mauro Icardi. Il classe '94 azzurro si presenterà alla sfida da capocannoniere del Napoli in campionato con otto reti, ma soprattutto con la migliore media minuti-gol della Serie A (una rete ogni 102') che forse è l'unico dato che permette una seria valutazione della sua stagione, considerando la rotazione continua con Mertens. Con la Spal infatti è rimasto nuovamente a guardare dalla panchina, non potendo confermare il trend dei quattro gol nelle ultime tre gare (di cui solo due da titolare). Nella speciale classifica della media minuti-gol, nell'ultimo turno ha visto avvicinarsi il connazionale Piatek - tra l'altro da mesi accostato anche al Napoli - che è andato a segno ed ha abbassato il suo score. A differenza di Icardi, Mertens, Ronaldo e Immobile che sono rimasti a secco.

1) Milik - 8 gol in 818'

un gol ogni 102'

2) Piatek - 13 gol in 1414

un gol ogni 109'

3) Icardi - 9 gol in 1129'

un gol ogni 126

4) Mertens - 7 gol in 946'

un gol ogni 135'

4) Quagliarella - 10 gol in 1368'

un gol ogni 136'

5) Ronaldo - 11 gol in 1520'

un gol ogni 138'

6) Immobile - 10 gol in 1464'

un gol ogni 146'