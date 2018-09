Napoli, tocca a Verdi e Diawara: Ancelotti inizia a ruotare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A caccia della terza vittoria per restare a punteggio pieno. Carlo Ancelotti contro la Sampdoria vuole vedere il Napoli delle rimonte delle prime due gare sin dai primi minuti e per dare un'ulteriore scintilla alla squadra è pronto con i primi cambi. Il tecnico non attende il tour de force che si presenterà dopo la sosta, ma già con i blucerchiati proporrà almeno due novità di formazione rispetto all'undici vittorioso con Lazio e Milan. Un modo per tenere una rosa molto competitiva sulla corda, in armonia, come ha ricordato in conferenza stampa sottolineando che la sua filosofia è rivolta a creare un gruppo unito, positivo e coinvolto si può arrivare.

Non si tratta naturalmente di semplici occasioni concesse ad elementi che pure meritano di giocare, ma anche di caratteristiche tecniche e contrapposizioni agli avversari. Dovrebbe esserci l'esordio di Simone Verdi, a destra al posto di Callejon, garantendo più fantasia e maggiori tagli verso il campo considerando che il sacrificio dello spagnolo forse non è indispensabile in un match contro un avversario col 4-3-1-2 che non propone esterni alti. Mossa collegata all'altro cambio che ha in testa Ancelotti: Diawara al posto di Hamsik. Il guineano assicura maggiore interdizione e la squadra di Giampaolo attacca non a caso molto per vie centrali, appoggiandosi molto sul trequartista puro. Qualche speranza ce l'ha anche Chiriches, in ballottaggio con Albiol, per affiancare Koulibaly e formare una coppia più veloce contro l'attacco rapido della Sampdoria che non dovrebbe presentare saltatori. Lo spagnolo resta però favorito, peraltro fresco di un'inattesa convocazione in nazionale.