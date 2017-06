Napoli, Tonelli bloccato almeno fino al preliminare di Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora da capire come il Napoli si muoverà sul mercato in uscita. Mentre si fanno diversi nomi come papabili nuovi acquisti azzurri, vedremo come Giuntoli proverà a piazzare dei colpi nel corso dell'estate. Come riporta Sky Sport, però, uno di questi non dovrebbe essere Lorenzo Tonelli, almeno per il momento: il difensore ex Empoli, infatti, non partirà almeno fino ai preliminari di Champions League.