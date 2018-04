Napoli, Tonelli: "L'unico errore è stato guardare troppo alla Juve"

Fonte: Tuttonapoli.net

Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della vittoria interna sull'Udinese: "Le ultime 10 partite del girone di ritorno sono difficili, i punti pesano di più, è più difficile fare risultato, vengono tutti a fare la guerra. Siamo stati bravi perché non è facile andare in svantaggio due volte e ribaltarla, ma in campo c’era la sensazione di poterla vincere. Partite come questa sono dimostrazioni che noi ci stiamo mettendo tutto, dove non arrivano le qualità tecniche e fisiche ci arriva il cuore. Stiamo facendo i miracoli in questo periodo, l’unico errore che abbiamo fatto è stato guardare troppo alla Juve, alla classifica, noi dobbiamo pensare a noi, stare in campo, esprimere il nostro gioco, e i risultati si vedono, se stiamo a pensare ai 200 milioni, 400 milioni, non ne usciamo più. Sul gol? Fare gol è sempre bello, mi fa più innervosire il fatto di averne presi due, però dai l’importante è vincere