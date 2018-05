Napoli-Torino 1-0, Mertens torna al gol dopo più di due mesi

© foto di Federico De Luca

Vantaggio del Napoli contro il Torino. A sbloccare il risultato al 25' è Dries Mertens, che approfitta di un disastro difensivo dei granata per tornare ad esultare dopo più di due mesi. Errore imperdonabile di Burdisso, che riceve in area da Bonifazi e se la prende con troppa calma per impostare. L'attaccante belga così lo pressa, soffia palla e col destro batte Sirigu.