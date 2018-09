Napoli, Torino al tappeto: è già spettacolo con il 4-4-2 di Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco il Napoli di Carlo Ancelotti. I segnali positivi andavano intravisti già con Fiorentina e Stella Rossa, due buone prove offuscate da tanti errori sotto porta, ma il match con il Torino fotografa in modo più chiaro che gli azzurri sono a buon punto avendo trovato il giusto equilibrio (un solo gol subito, su rigore, subendo poco o nulla negli ultimi 270') e soprattutto assimilato i dettami di un 4-4-2 camaleontico che permette ad ogni singolo interprete di esprimersi al meglio. E' il caso di Lorenzo Insigne, a segno con una doppietta (portandosi a quota cinque, in vetta alla classifica capocannonieri) con questo ruolo da seconda punta che svaria su tutto il fronte offensivo: non permette agli avversari di poterlo schermare, ma soprattutto lo avvicina alla porta e gli dà più lucidità non avendo più particolari compiti difensivi sulla fascia.

Le buone notizie arrivano anche dal turnover con 20 elementi già coinvolti (manca solo Malcuit, escludendo gli infortunati Meret, Younes e Ghoulam). Ancelotti lancia Luperto in difesa, concede una chance da titolare a Rog che mancava da due stagioni, schiera Mertens centravanti e concede la seconda maglia da titolare a Verdi. L'ex Bologna parte da sinistra e - forse ancora più di Zielinski - con i suoi tagli fa a fette la difesa del Torino come in occasione del raddoppio con un bellissimo sinistro su ricamo di Mertens. La squadra di Mazzarri rientra in partita per pochi minuti grazie al calcio di rigore - dopo 8' torna il doppio vantaggio col 3-1 di Insigne - ma per il resto non è mai pericolosa: il Napoli mostra grande solidità nonostante la presenza in campo in contemporanea giocatori offensivi come Mertens, Insigne, Verdi, Callejon ed Hamsik a centrocampo. Fino a qualche settimana fa nessuno ci avrebbe creduto vedendo i tanti gol subiti nelle prime giornate.