Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Politano e non Lozano, granata con Verdi e Belotti

vedi letture

Sono state rese note qualche istante fa le formazioni ufficiali di Napoli-Torino, match in programma questa sera alle ore 20,45 e valevole per la 14^ giornata di Serie A, l'ultima nell'anno solare 2020. Ultima nella quale Gattuso affida i pali della sua porta a Meret e non a Ospina, e tiene fuori precauzionalmente Koulibaly confermando Maksimovic, mentre Hysaj viene adattato a sinistra. In mezzo Demme con Bakayoko, davanti manca solo Lozano tra i disponibili (non era al meglio), rimpiazzato da Politano, con Petagna punta. In casa Torino modulo abbottonato per Giampaolo, che vara ancora la difesa a tre, che per larghi tratti potrebbe essere a cinque. Singo e Rodriguez sulle corsie, davanti Verdi a rimorchio di Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Torino (5-3-2): Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi, Belotti.

Allenatore: Marco Giampaolo.