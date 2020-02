Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Politano e Lobotka. Zaza-Belotti per Longo

Il Napoli cerca continuità anche in campionato dopo la bella prova di Champions contro il Barcellona: gli azzurri vengono dalle vittorie contro Cagliari e Brescia, ora cercano la terza consecutiva. Il Torino, invece, non fa punti dal 12 gennaio contro il Bologna: da lì in poi, cinque sconfitte e la partita contro il Parma rinviata per l’allarme relativo alla diffusione del coronavirus.

Gennaro Gattuso sceglie Lobotka per guidare il centrocampo con Fabian e Zielinski, out Allan. Milik centravanti: si rivede Politano a destra, con Insigne a sinistra. In difesa, rispetto alla gara contro i catalani, c’è Elseid Hysaj al posto di Mario Rui come terzino sinistro.

Moreno Longo, alla sua seconda in panchina con i granata, dà nuova fiducia alla coppia Zaza-Belotti in attacco, complici l’assenza di Berenguer e il conseguente ritorno a un 3-5-2 più ordinario. Prima da titolare nel 2020 per Baselli, con Lukic e Rincon in mediana. In difesa rientra Izzo, mentre De Silvestri vince il ballottaggio per l’out destro.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Torino.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. Allenatore: Moreno Longo.