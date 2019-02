Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Insigne Milik vs Berenguer-Belotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono note le formazioni scelte da Carlo Ancelotti e Walter Mazzarri per la sfida che andrà in scena al San Paolo a partire dalle 20.30. La squadra di casa scenderà in campo con Ospina tra i pali e Malcuit e Hysaj ad agire come terzini. In attacco, al fianco di capitan Insigne, scelto Milik con Mertens in panchina.

Il Torino risponde con un 3-5-2 che non prevede l'impiego del doppio centravanti: alle spalle di Belotti c'è Berenguer, con Iago Falque e Zaza in panchina. Ansaldi e Lukic i due interni di centrocampo con Rincon in cabina di regia.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2) - Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabián, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Chiriches, Diawara, Mertens, Verdi

Torino (3-5-2) - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Baselli, Zaza, Iago Falque, Damascan, Meite, Parigini, Bremer, Ferigra.