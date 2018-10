Napoli, torna di moda Dolberg: Giuntoli lo segue da due anni

C'è sì Piatek sul taccuino del Napoli, ma anche qualche altro nome, questo è certo. Il Corriere dello Sport rivela che Cristiano Giuntoli starebbe seguendo Kasper Dolberg (21), attaccante dell'Ajax che già in passato era finito nel radar azzurro. Gli scout partenopei lo seguono da tempo, prima piaceva da morire, poi l'interesse è finito in secondo piano. Ma adesso - si legge - il classe '97 rappresenta un'alternativa importante in attacco, soprattutto se ritrova la condizione e prosegue sulla falsa riga delle ultime partite. Il Napoli, nel frattempo, osserva con attenzione.