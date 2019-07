Napoli, torna di moda la pista Lozano. Ripresi i contatti

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo contatto per Hirving Lozano. Prima della catastrofica eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions League per mano del Basilea, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha ripreso i contatti per l'attaccante messicano classe '95. La trattativa nelle ultime due settimane era stata accantonata per concentrare le energie su Nicolas Pépé, ma adesso che l'ivoriano s'è accasato all'Arsenal ecco che il nome di Lozano torna di moda.