Napoli, torna di moda lo scambio Icardi-Insigne con l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus rimane in cima ai desideri di Mauro Icardi, ma il Napoli prende quota. Secondo il quotidiano sportivo, una delle ipotesi per arrivare all'argentino, è quella di proporre ai nerazzurri uno scambio con Lorenzo Insigne, valutato da De Laurentiis circa 70 milioni di euro.

Il sogno che ritorna - Nel 2016, quando Higuain passò alla Juventus, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis provò a prendere Icardi per sostituire il Pipita, offrendo anche a Wanda Nara una parte in un film.