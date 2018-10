Napoli, torna Ghoulam. Ag. Mario Rui: "Sarà concorrenza sana"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito Mario Rui, esterno del Napoli. "Non è l’uomo della Champions, Ancelotti ha preferito farlo riposare visto che dopo ci sono il PSG e la Roma, quindi vanno dosate le energie dei calciatori. La rotazione fa piacere a tutti, anche a noi agenti, prima magari ci pensavi due volte prima di portare un giocatore a Napoli, oggi invece tutti i calciatori hanno l’opportunità di fare dalle venti alle trenta partite e sanno di essere una parte importante della rosa del Napoli. Sul recupero di Ghoulam? Mi fa piacere che il ragazzo stia tornando, perché sono momenti tremendi, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Con Mario saranno entrambi importanti, in base alle partite l’allenatore li utilizzerà, sarà una concorrenza sana", ha detto.