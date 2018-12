Napoli, torna Ghoulam: no a Darmian. Niente follie a gennaio per Piatek

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul mercato in entrata del Napoli e spiega che il recupero totale del terzino Faouzi Ghoulam chiude le porte alle voci su un arrivo da Manchester, sponda United, di Matteo Darmian e lo stesso ritorno di Amin Younes fa sì che ci sia davvero abbondanza in attacco. Piace il terzino Manuel Lazzari che la Spal valuta però intorno ai 20 milioni. Difficile pensare a un investimento in attacco da 30-35 milioni da versare nelle casse del Genoa per Krzysztof Piatek.