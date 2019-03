© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

100mila spettatori in cinque giorni al San Paolo. E' lo scenario in vista delle gare contro la Juventus ed il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Due pienoni ravvicinati che dalle parti di Fuorigrotta sono sempre stati normalità, ma evidentemente non quest'anno con un calo di pubblico che ha fatto scivolare il Napoli addirittura al settimo posto per media-spettatori con appena 30.312 unità, appena sotto la Fiorentina e la Lazio (superabili dopo il dato con i bianconeri) ma lontano da Roma, Juventus e soprattutto Milan e Inter. Ed i motivi sono stati tanti: a partire dalla mancata campagna abbonamenti estiva - a causa dei ritardi dell'amministrazione comunale che in estate annunciò il cambio di 60mila sediolini e la riduzione della capienza, ancora oggi in standby - ma chiaramente anche dalla mancanza di un obiettivo con il sogno scudetto sfumato troppo in fretta e inseguitrici che non sembrano poter insidiare il secondo posto.

I mini-abbonamenti fatti partire successivamente in due fasi diverse a prezzi popolari ed il fascino della sfida alla Juventus hanno portato il dato per domenica a quasi 45mila spettatori, ma nei prossimi giorni potrebbe essere superato il record stagionale in campionato di 46.585 (raggiunto col Bologna, una delle poche gare pomeridiane scelte dai tifosi privati inizialmente anche dei mezzi pubblici post-partita) e non è da escludere che si possa toccare quota 50mila. Stesso scenario previsto per giovedì col Salisburgo: l'Europa League è il vero obiettivo del Napoli da qui al termine della stagione ed alle 12 partirà la caccia al biglietto. Prezzi popolari e circa 20mila presenze già garantite dai mini-abbonamenti, anche se difficilmente verrà raggiunto il record stagionale in Europa: in occasione della sfida al PSG di Cavani furono 55.489 al San Paolo. Stavolta non ci sarà la musichetta Champions e un ex da salutare, ma la voglia di ipotecare il passaggio ai quarti ed arrivare in fondo in Europa League.