Napoli, torna Insigne: vuole cancellare il rigore fallito e l'ultima panchina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il rigore del pareggio sbagliato con la Juventus e l'esclusione con il Salisburgo. Non è un grandissimo momento per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli dopo l'addio di Marek Hamsik, nonostante contro i bianconeri sia stato anche tra i migliori. L'attaccante napoletano già da un bel po' di partite sotto porta litiga col gol e - escludendo quello siglato a Zurigo nell'agevole 3-1 - in campionato non segna dalla rete nel 3-0 alla Sampdoria di inizio febbraio. Più di un mese, inoltre, in cui quando non è sceso in campo il Napoli con la coppia Mertens-Milik ha superato i problemi realizzativi segnando quattro reti al Parma e tre al Salisburgo. Sarà un caso, viste le qualità indiscusse dal talento azzurro, sacrificato con gli austriaci anche per motivi tattici, vista la necessità di avere un giocatore come Mertens, non solo per sviluppare gioco, ma anche per poter affondare a campo aperto in progressione in profondità e negli spazi concessi dal Salisburgo.

Domani Lorenzo Insigne però tornerà titolare col Sassuolo. In coppia probabilmente con Milik, che in vista del ritorno col Salisburgo si dividerà il minutaggio con Mertens. Il napoletano proverà a ritrovare il feeling con il gol, ma soprattutto a trascinare la squadra al successo su un campo ostile negli ultimi anni - mai una vittoria negli anni di Sarri, l'ultima addirittura nel 2014 con Benitez - per confermarsi leader anche in campo e tornare ad avere una centralità in squadra. Per il resto Ancelotti dovrebbe operare un ampio turnover dopo il dispendio di giovedì ed in vista anche del ritorno a Salisburgo. A partire da Ospina per lo squalificato Meret, in difesa tornano Malcuit e Ghoulam sulle corsie con Koulibaly che dovrebbe far coppia con Chiriches per acquisire minutaggio in vista di giovedì. A centrocampo altra rivoluzione: chance per Ounas e Verdi sugli esterni con Diawara in coppia con uno tra Allan e Fabian (possibile staffetta). Uno scenario da otto cambi rispetto a giovedì.