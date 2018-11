Napoli, torna la spinta del San Paolo: 100mila spettatori in quattro giorni

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Sosta che volge al termine e per il Napoli sta per iniziare un altro tour de force. Un ciclo di partite che sarà decisivo per l'esito del girone di Champions, ma con sette gare di campionato - sulle nove gare complessive in programma qui a fine anno - che diranno molto anche sulla possibilità di restare in scia, se non di accorciare, sulla capolista Juventus che avrà un calendario decisamente più complicato. Un momento atteso con curiosità dalla tifoseria sin dal momento del sorteggio estivo, visto l'inizio complesso tra big-match e trasferte insidiose, e che il Napoli ha superato andando probabilmente anche oltre le aspettative tenendo presente il cambio in panchina e di modulo.

Si parte domenica pomeriggio con il Chievo ed il Napoli potrà contare sul San Paolo pieno, un fattore non da poco. Circa 50mila spettatori sono previsti all'impianto di Fuorigrotta, come accaduto finora soltanto per la gara interna di Champions contro il PSG (55.489 spettatori che rappresentano anche il record stagione). La sfida con i gialloblù andrà a segnare il record di presenze in campionato (ferma ai 34.474 di Napoli-Milan), grazie anche ad una politica dei prezzi rivista al ribasso ed ai mini-abbonamenti per 7 gare staccati lo scorso mese. Mercoledì lo scenario si ripeterà per la sfida contro la Stella Rossa con un altro pienone - che spera nella qualificazione con un turno d'anticipo, al Napoli 'basta' vincere ed attendere un pari o una vittoria del Liverpool a Parigi - con altri 50mila già previsti (circa 40mila i mini-abbonamenti già venduti in precedenza).