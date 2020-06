Napoli, tornano due titolari: le scelte di Gattuso che vuole il primo trofeo da allenatore

E' il giorno della finale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato Lazio ed Inter, il Napoli si gioca gran parte della sua stagione contro la Juventus in questa finale (la decima della sua storia) per provare a vincere un trofeo dopo sei anni (sarebbe la sesta Coppa Italia) e garantirsi anche la qualificazione all'Europa League ed un finale di campionato dunque tranquillo. Un trionfo in finale (ed il primo titolo da allenatore) sarebbe un risultato non da poco per Gennaro Gattuso, arrivato tra lo scetticismo ed in un momento di caos in campo e fuori, ma già capace di riportare nelle posizioni europee una squadra che era più vicina alla zona retrocessione che a quella Champions, complici problemi tattici e di spogliatoio risolti poi col passare delle settimane, guidando nel migliore dei modi la società anche nel mercato di gennaio.

La partita racchiude mille storie, significati e rivincite. La possibilità per Gattuso di aprire un nuovo ciclo, subito vincente, partendo da un trofeo che neanche i predecessori sono riusciti a centrare. La possibile rivincita sull'ex Sarri, attaccato nuovamente da De Laurentiis per non aver chiarito il suo futuro da febbraio fino all'ultima gara di campionato quando già trattava col Chelsea, al di là di Higuain (che però non partirà titolare). Per tanti azzurri sarà una gara speciale, a partire da Alex Meret, che si riprende la titolarità grazie alla squalifica di Ospina, ed avrà la possibilità di dimostrare che può prendersi il Napoli anche per la personalità in serate come queste. Proseguendo per Maksimovic, che ritroverà da avversario Sarri che lo escluse anche come alternativa fino a costringerlo ad andare via in prestito a gennaio allo Spartak Mosca. Mertens dopo il record può festeggiare con un titolo il rinnovo, senza dimenticare Milik, che ha l'ultima sliding doors per incidere nella sua esperienza a Napoli proprio contro la squadra che lo corteggia, ma anche Insigne che sogna di alzare un trofeo da capitano (e finalmente da leader) mentre per altri - è il caso di Allan, Callejon e chissà Koulibaly - l'occasione per potersi dire addio col sorriso.

La concentrazione però è rivolta solo al campo. Gattuso riproporrà il 4-5-1 in fase di non possesso visto al San Paolo, nella vittoria per 2-1 sui bianconeri, ma proverà a far male come accadde quella sera con l'uscita dal basso per provare a sfruttare la pressione alta di Sarri per aprirsi il campo ed infilare i bianconeri. Match diverso da quello visto con l'Inter e Gattuso riproporrà Mario Rui a sinistra, nella linea difensiva con Maksimovic, Koulibaly e Di Lorenzo confermati davanti a Meret. A centrocampo il secondo ritorno: spazio a Fabian, considerato da Gattuso il titolare a tutti gli effetti, anche se probabilmente non ha ancora i 90 minuti, nel terzetto con Demme e Zielinski. In attacco invece con Mertens ed Insigne resiste il ballottaggio che vede Politano di nuovo leggermente avanti su Callejon.