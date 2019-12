© foto di Federico De Luca

"Paredes e Pulgar, doppia idea". Titola così Il Mattino a pagina 22, scrivendo di un interessamento del Napoli su Erick Pulgar. In cima alla lista dei desideri dei partenopei ci sarebbe l'ex della Samp Torreira. La pista non è affatto facile perché l'Arsenal fa una valutazione alta del giocatore. A quel punto il Napoli potrebbe virare su altri lidi, ed è qui che spunta il nome del cileno che in questa prima parte di stagione si è messo in mostra con la maglia viola. Secondo quando scrive il quotidiano, si tratta di una pista che il Napoli vorrebbe seguire nell'immediato, e quindi provare a fare un'offerta già nella prossima sessione di mercato invernale. In realtà con il cambio di allenatore, si dovranno attendere quelle che saranno le valutazioni di Giuseppe Iachini.