Napoli, Torreira in pugno: rebus su chi potrebbe lasciargli il posto

Finale di stagione tutto da vivere per il Napoli, ma club che naturalmente è già da tempo al lavoro in vista del mercato estivo, dopo aver avuto il sì di Sarri (da formalizzare con un nuovo accordo durante la sosta). Non sono partite le strategie soltanto per sostituire Reina e Maggio in scadenza o per gli eredi di Mertens o Ghoulam, qualora dovessero partite, ma il Napoli è molto avanti anche per Lucas Torreira, regista classe '96 della Sampdoria, tra le rivelazioni del campionato in corso e che ha una clausola rescissoria di 25mln di euro che sembra alla portata considerando le grandi prospettive del giocatore.

Più di un interessamento per l'uruguayano che recentemente ha festeggiato anche la convocazione con la nazionale. "Abbiamo incontrato più volte Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole - ha detto l'agente Pablo Bentancur - ma non vuole decidere subito. Dobbiamo parlare e sistemare dei dettagli, ma sì, posso dire che la possibilità di firmare con il Napoli è vista di buon occhio. L'affare non è ancora chiuso, devo controllare un po’ tutto e anche i diritti d'immagine per non fare una trattativa troppo lunga".

Trattativa dunque molto avviata e la curiosità riguarda chi gli farebbe eventualmente spazio nella rosa di Sarri. La casella di regista in effetti sembra uno di quei ruoli ben coperti. Il titolare è Jorginho, simbolo del Sarrismo, che ha diverse sirene dalla Premier ma con l'agente che sembra fiducioso sul rinnovo (è in scadenza 2020). Poi c'è Amadou Diawara che ha trovato meno spazio, ma rappresenta un '97 di grande prospettiva e personalità che Sarri ha impiegato anche nelle grandi, come quelle con Real e City.