Napoli-Torreira, parla Ferrero: "Deve decidere Ancelotti"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato questa mattina una intervista ai microfoni di Radio CRC: "Da quando sono sceso in campo per condannare i tifosi che cantavano i cori contro i napoletani molti tifosi sampdoriani mi contestano, è un peccato perché la tifoseria doriana è una tifoseria straordinaria, io sono un po’ romano, un po’ esuberante, ma sono un uomo del fare, sto cercando di riportare la Samp in alto. L’anno prossimo andremo a giocarci come quest’anno partita dopo partita, sto cercando di costruire una squadra importante, di fare buoni acquisti.

Trattative col Napoli? A questa domanda può risponderti il Napoli, su Bereszynski non sto facendo niente, su Torreira ci son stati degli approcci ma poi è finito lì, De Laurentiis deve prima confrontarsi con Ancelotti. C’è grande stima per il ragazzo ma per ora non c’è niente, è un grande giocatore, ce lo hanno chiesto in tanti".