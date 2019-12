Reperire un regista è una delle priorità del mercato di gennaio del Napoli. Il primo nome della lista, stando a Il Mattino, è quello Lucas Torreira, ex Samp oggi all'Arsenal. Per l'uruguaiano servono almeno 25 milioni di euro per convincere i Gunners ad accettare la cessione. L'alternativa è Lobotka del Celta Vigo. Occhio anche in Ligue 1 con due centrocampisti del Lille sotto osservazione: Thiago Maia e Soumaré.