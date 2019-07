Napoli, tra Almendra ed Elmas spunta un nuovo giovane: piace Ginella

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli continua a trattare per Agustin Almendra, centrocampista 19enne del Boca Juniors. Il possibile arrivo di Eljif Elmas del Fenerbahce potrebbe però far saltare l'affare per l'argentino, mentre La Gazzetta dello Sport svela il nome di un nuovo obiettivo partenopeo. Si tratta di Francisco Ginella, ventenne uruguaiano in forza al Wanderers Montevideo. Il ds Cristiano Giuntoli ha chiesto informazioni tramite l'intermediario Vincenzo D’Ippolito.