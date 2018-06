Napoli, tra Badelj, Ruiz e Torreira: il mercato dipende da Hamsik

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla possibile formazione che verrà di Carlo Ancelotti al Napoli. Milan Badelj, in regime di svincolo dalla Fiorentina, sembra a un passo e a centrocampo è caldissimo anche il nome di Fabian Ruiz del Betis Siviglia e di Lucas Torreira, come alternativa, della Sampdoria. Davanti, invece, assalto a Simone Verdi del Bologna anche se è chiaro che le mosse in mediana dipenderanno tanto dalle decisioni di Marek Hamsik. Due, comunque, le alternative tattiche con Ancelotti: sarà difesa a quattro, le ipotesi sono 4-3-3 o 4-2-3-1.