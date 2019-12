Stretta finale da parte del Napoli per l’ingaggio di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra lunedì sera e martedì in Spagna andrà in scena l’incontro tra i due club per capire la fattibilità dell’operazione. Gli azzurri partono da un’offerta che si aggira attorno ai 15 milioni di euro più bonus, mentre il club spagnolo ne chiede 25. Si potrebbe trovare un punto d’incontro attorno ai 17-18 milioni di euro. Un altro nodo da risolvere è relativo alla percentuale su una futura rivendita che il Napoli non vorrebbe lasciare al Celta Vigo.