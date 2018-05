Napoli tra gli applausi ma senza vittoria, il pari fa sorridere la Juve

2-2 il risultato finale al San Paolo tra Napoli e Torino (25' Mertens, 55' Baselli, 71' Hamsik, 83' De Silvestri)

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Il sogno Scudetto è probabilmente sfumato sette giorni fa dopo la sconfitta di Firenze, ma anche quest'oggi il Napoli non è riuscito a conquistare i tre punti in palio. Di fronte c'era il Torino dell'ex Mazzarri, che ha fatto di tutto per riservare un dispiacere alla sua vecchia Società e al suo ex pubblico. 2-2 il risultato finale, sorride la Juventus con sei punti in più e che può già iniziare a togliere lo spumante dal frigorifero. Solo una questione di differenza reti non permette ancora ai bianconeri di poter affiggere il settimo scudetto di fila sulla maglia, ma i festeggiamenti a Torino potranno partire già nel prossimo weekend.

Napoli avanti, nella ripresa due gol del Toro. La prima frazione ha visto i partenopei creare sostanzialmente poco rispetto ai propri standard, una situazione già verificata già nelle ultime settimane. Tuttavia la rete di Mertens al 25' ha illuso i presenti al San Paolo, col belga tornato al gol a due mesi dall'ultima volta. Al 55', invece, Baselli ha riportato il Toro in parità con l'ausilio (e la deviazione che ha beffato Reina) di Chiriches. Hamsik al 71', entrato da poco al posto di Zielinski, ha avuto modo di festeggiare la centesima gioia personale in A ma De Silvestri all'83' ha siglato il definitivo 2-2.

Azzurri tra gli applausi, in attesa di ripartire. I partenopei abbandonano il terreno di gioco dopo aver compiuto un giro di campo, per ringraziare il pubblico sempre accanto in questa annata. Lo Scudetto ha preso la strada di Vinovo e in casa azzurra ci sarà bisogno di capire come (e con chi) ripartire. Nei prossimi giorni il futuro di Sarri sarà più chiaro.