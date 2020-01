Napoli, tra l'ultimatum per Lobotka e le manovre per l'estate

E' il momento del dentro o fuori. La priorità di gennaio è un vertice basso per dare un senso al ritorno al 4-3-3 e l'idea, sin dalla fine del 2019, era di consegnare Stanislav Lobotka a Gattuso all'inizio della settimana che porta alla sfida con la Lazio. Il club probabilmente contava già di definire l'affare in queste ore, vista la promessa degli spagnoli al giocatore di liberarlo dopo aver sfiorato l'addio per due estati e le cifre che praticamente sono state colmate. Il Celta Vigo invece per ora non dà l'ok all'operazione, continua la caccia ad un sostituto anche perché la situazione di classifica è critica e rischia seriamente la retrocessione. Per il Napoli resta il primo nome, ma l'ultimatum è di chiudere l'affare entro questa settimana.

Al di là del regista, il Napoli riflette anche per altri due ruoli. Un laterale sinistro, ma dopo mesi ai box Ghoulam è pronto a tornare - Gattuso ha parlato di infortunio di poco conto sul risentimento della scorsa settimana - ed il club prima di muoversi vorrà valutarlo finalmente in campo. Potrebbe poi a fine mercato aprirsi uno spiraglio per un attaccante esterno: con l'addio di Younes e quello di Llorente - terza punta per un solo posto nel nuovo modulo - a Gattuso non dispiacerebbe un mancino da impiegare a destra a piede invertito, come alternativa a Callejon che a giugno dovrebbe salutare. Un modo per iniziare già la rivoluzione estiva, quando andranno via elementi in scadenza, altri a fine ciclo e probabilmente qualche pilastro di questi anni che ha richieste irrinununciabili. In questo senso il Napoli già si muove: ieri nuovi contatti con l'agente di Sofyan Amrabat, classe '96 del Verona che è molto vicino all'intesa definitiva sul contratto. Un'operazione complessiva da circa 30mln di euro che comprende anche Amir Rrahmani, difensore classe '94 con cui è tutto fatto con l'affare formalizzato sempre nella giornata di ieri, ma che verrà annunciato a luglio. Per il 2000 Kumbulla, invece, concorrenza più ampia e bisognerà attendere le scelte del club gialloblù dei prossimi mesi.