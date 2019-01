Napoli, tra le idee per l'esterno c'è anche Hateboer dell'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Manuel Lazzari della SPAL. Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, gli azzurri avrebbero sul taccuino altri due profili in Serie A in caso di addio a Elseid Hysaj. I nomi sono quelli di Hans Hateboer, ventiquattrenne esterno olandese dell'Atalanta e del polacco Bartosz Bereszynski. Ventisei anni, è terzino destro di casa Sampdoria.