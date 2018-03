Napoli, tra martedì e mercoledì esami per Hamsik. Resta in dubbio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marek Hamsik resta in dubbio per il match di sabato prossimo contro il Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli effettuerà tra martedì e mercoledì gli esami che sveleranno l'entità dell'infortunio ai flessori patito con il Genoa. Fino ad allora, riposo assoluto per lo slovacco, che sta smaltendo i postumi dell'intervento alle tonsille di mercoledì scorso.