Napoli, tra reazione e gestione: i dubbi di Ancelotti con il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vigilia col Genoa sarà di grande riflessione per Carlo Ancelotti. Dopo il brutto atteggiamento mentale visto ad Empoli, il tecnico si attende una reazione importante dalla squadra nell'ultima tappa di avvicinamento alla sfida dell'Emirates ma dall'altro lato proprio in ottica Arsenal dovrà continuare a ruotare e dosare le energie. Ancelotti sceglierà tenendo conto anche che per molti sarebbe il terzo impegno ravvicinato, quello che solitamente è più rischioso anche dal punto di vista dei problemi muscolari, e che poi giovedì si scenderà di nuovo in campo.

Per questo sono tanti i dubbi di formazione. Tra quelli che necessiterebbero di un turno di riposo c'è Allan, tra i più in difficoltà ad Empoli, ma con l'infortunio di Diawara lo scenario porta a riproporre Zielinski centralmente, stavolta con Fabian, per una coppia però ancora più sbilanciata di quella già vista ad Empoli. A destra Callejon gestisce bene queste situazioni, ma non è da escludere l'impiego di Verdi, in lizza anche per un posto a sinistra con Zielinski se non dovesse essere accentrato. In attacco stesso discorso per Milik, e con Mertens a questo punto almeno una porzione di gara potrebbe giocarla il rientrante Insigne. In difesa si rivede Hysaj, ma la riflessione del tecnico è sull'impiego a destra per Malcuit o adattato a sinistra per far tirare il fiato a Mario Rui che sarà uno dei titolari a Londra.