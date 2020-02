vedi letture

Napoli, trattativa aperta per il rinnovo di Mertens: il belga chiede il riacquisto del cartellino

Dopo l'ennesimo capolavoro che lo ha portato in cima alla classifica dei marcatori della storia del Napoli, Dries Mertens torna a pensare anche al futuro e al possibile prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2020. L'offerta da 4,2 milioni più un milione di bonus facilmente raggiungibili presentata da De Laurentiis non soddisfa il belga che vorrebbe, oltre al lauto stipendio, anche 5 milioni per il "riacquisto" del cartellino che, come detto, lo porterebbe allo svincolo a fine stagione. L'offerta di 10 milioni a stagione per due anni presentata dal Monaco non sembra interessargli troppo e la sensazione - secondo La Gazzetta dello Sport - è che alla fine le parti si verranno incontro per arrivare alla firma.