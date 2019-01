Napoli, trattativa arenata per Allan al PSG: brasiliano verso la permanenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Allan non avrà seguito. Il club azzurro - secondo quanto rivelato da Tv Luna - ha anticipato di un giorno l’ultimatum per definire l'affare: la dirigenza transalpina non riesce ad arrivare a quanto richiesto dal patron campano Aurelio De Laurentiis, che ha sempre valutato il brasiliano più di 100 milioni di euro.