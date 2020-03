Napoli, trattativa arenata per il rinnovo di Milik: se non firma finirà sul mercato a giugno

Arkadiusz Milik è in bilico e nel caso in cui dovesse decidere di non rinnovare sarebbe il primo nella lista dei partenti per la prossima estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le trattative per il prolungamento si sono arenate, nonostante la proposta da 4 milioni di euro per i prossimi 5 anni e il problema non sarebbe più quello relativo all'inserimento della clausola da 100 milioni di euro: il polacco sta riflettendo sull'opportunità o meno di proseguire il rapporto.