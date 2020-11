Napoli, trattativa già avviata con l'Inter per lo scambio tra Milik e Vecino

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Napoli e Inter avrebbero già avviato una trattativa per il passaggio di Arek Milik in nerazzurro. La soluzione ideale per gli azzurri resta quella dello scambio con Vecino che Gattuso stima molto da diverso tempo. Marotta e Giuntoli ne hanno già parlato e nelle prossime settimane proveranno a trovare una quadra per chiudere l'accordo.