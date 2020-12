Napoli, trattativa in fase avanzata per Cutrone. La Fiorentina torna su Milik

Secondo quanto afferma La Nazione questa mattina, il futuro di Patrick Cutrone al 90% sarà con la maglia del Napoli. La Fiorentina non guadagnerà niente dall'operazione visto che il giocatore era arrivato in prestito dal Wolverhampton, ma almeno alleggerirà il monte ingaggi favorendo l'arrivo di un altro attaccante. I viola non hanno intenzione di parlare di un eventuale approdo al Franchi da parte di Llorente, mentre continuano a essere interessati al difficile acquisto di Milik che però già in estate aveva detto no a Pradè.