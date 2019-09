Napoli, trattativa mai partita per il rinnovo di Mertens: andrà via a giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questo momento Dries Mertens è impegnato con la sua nazionale, ma a partire dalla prossima settimana tornerà a concentrarsi solo sul Napoli, come ha dichiarato di voler fare in una recente intervista. Il suo futuro, però, resta un'incognita in quanto il club azzurro non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui dunque cresce ogni giorno la probabilità di vederlo andare via.

Trattativa mai partita - Dopo il mercato il Napoli ha deciso di riaprire il dossier dei rinnovi, ma in programma non c'è nessun incontro con l'entourage del belga. Le trattative per il rinnovo non sono mai partite, per cui è molto probabile che la prossima estate 'Ciro' vada via a zero: potrebbe tornare in Belgio, ma anche andare altrove. C'è la Cina, ad esempio, che lo stuzzica e Hamsik che lo sponsorizza col Dalian. Ma anche l'MLS, dunque gli Stati Uniti, è una possibilità.