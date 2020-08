Napoli, trattativa per il rinnovo di Gattuso rimandata in Primavera: occhio alle clausole

La trattativa per il rinnovo di Rino Gattuso in casa Napoli è stata rinviata alla prossima primavera. Nel primo incontro tra De Laurentiis e l'allenatore avvenuto la scorsa settimana è stato deciso così, anche perché l'allenatore adesso è concentrato solo sulla squadra, la sua priorità vista la stagione ormai in partenza. La certezza è che uno dei due dovrà cedere sulla questione clausole, altrimenti il futuro napoletano di Ringhio potrebbe essere di nuovo in dubbio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.