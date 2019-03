© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altri aggiornamenti sulle condizioni di David Ospina. Il portiere colombiano, che ha perso conoscenza sul finire del primo tempo di Napoli-Udinese, è in questo momento in ospedale e s'è sottoposto a una TAC che ha dato esito negativo. Trauma cranico, riporta 'Sky', per il portiere azzurro che in questo momento è con i suoi familiari che l'hanno immediatamente raggiunto: la sua situazione verrà costantemente monitorata nelle prossime 24-48 ore.