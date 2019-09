A modo suo, è un record anche questo. Arkadiusz Milik da quando è al Napoli (estate 2016) ha saltato ben 52 partite per infortunio, ma adesso è pronto a riunirsi agli allenamenti e chissà se riuscirà ad esserci contro la Sampdoria. I tempi di recupero non sono ancora chiari, come scrive Il Mattino.