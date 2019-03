Napoli: tre attaccanti, ognuno coi propri 'guai'. E col gol come unica cura

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il rumore del palo che ancora riecheggia nella testa. Il secondo rigore sbagliato in Serie A, il secondo contro la Juventus. Non un'avversaria qualunque per Lorenzo Insigne, napoletano e capitano del Napoli.

Tormenti da mettere presto in un angolino perché, per sua fortuna, subito si torna in campo. Alle 21 c'è il Red Bull Salisburgo per proseguire la marcia in Europa League, il vero obiettivo stagionale del Napoli. E a Insigne Carlo Ancelotti proprio non vuole rinunciare perché i rigori solo chi li tira li sbaglia ed è da altri dettagli che si giudica un giocatore, tipo l'assist per Callejon.

Insigne questa sera ci sarà, così come Arkadiusz Milik. Il miglior marcatore del Napoli che però quest'anno non ha ancora segnato in Europa. Al San Paolo vuole sbloccarsi, se il Napoli non è andato avanti in Champions è anche per il suo errore ad Anfield a tempo scaduto. Succede. Ma adesso bisogna voltare pagina perché se il Napoli vuole arrivare in fondo all'Europa League - pensare che "Sì, quest'anno è possibile" - non può fare a meno dei suoi gol, quelli che hanno deciso tante gare di campionato.

Alla ricerca del gol perduto, un tema che quando sposta il suo mirino su Dries Mertens ha radici più profonde. E più preoccupanti. Non è un mistero che il cambio di allenatore abbia penalizzato principalmente lui: il 4-3-3 di Sarri dopo l'addio di Higuain era stato rimodulato per esaltare le sue caratteristiche, quelle di un giocatore che resta comunque fondamentale per il Napoli, a cui nemmeno Carlo Ancelotti può rinunciare. Mertens però ultimamente arranca, è ancora alla ricerca del suo primo gol nel 2019 e stasera al San Paolo l'Europa League entra nel vivo. Quale occasione migliore?