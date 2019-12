© foto di Insidefoto/Image Sport

Se Callejon e Mertens possono salutare Napoli già a gennaio, di fronte ad una offerta coerente dalla Cina, il discorso cambia per altri tre big azzurri come Kalidou Koulibaly, Allan e Lorenzo Insigne.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport per il colosso della difesa l'intenzione è di non scendere sotto i 108 milioni di euro messi sul piatto per lui l'estate scorsa dal Manchester United, con il City spettatore interessato, mentre per Allan alla finestra è e rimane quel PSG che tentò l'assalto lo scorso gennaio senza successo.

Infine il capitano che potrebbe cercar fortuna (e titoli) altrove. Serve però reperire un club che assecondi le richieste economiche del Napoli oltre a quelle dell'attaccante che in azzurro guadagna circa 5 milioni di euro.