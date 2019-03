© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rientrati ieri tutti i nazionali, Carlo Ancelotti può finalmente proiettarsi alla preparazione della sfida contro la Roma. L'emergenza della settimana scorsa è già vicina a rientrare: con l'infortunio di Diawara le scelte a centrocampo sono obbligate, ma si va verso la coppia titolare considerando che Fabian ieri ha svolto differenziato e già oggi potrebbe aggregarsi al gruppo per far coppia all'Olimpico con Allan. Dubbi maggiori ci sono per il sostituto dello squalificato Zielinski come esterno sinistro, anche se nel 4-4-2 di Ancelotti in fase di sviluppo si tratta a tutti gli effetti di un altro trequartista dietro la punta.

In questa zona ci sono più soluzioni. Ancelotti ha a disposizione anche Insigne, recuperato con un po' d'anticipo dall'infortunio e da due giorni regolarmente in gruppo, che potrebbe agire a sinistra aprendo quindi anche spazio a Mertens in attacco alle spalle di Milik. Qualora il tecnico non volesse rischiarlo, considerando anche l'infrasettimanale con l'Empoli, c'è la carta Simone Verdi, a caccia di opportunità per dimostrare il suo valore dopo una serie di problemi fisici. Stessa situazione per Amin Younes, reduce da un infortunio ancora più grave ma a segno già con l'Udinese nell'ultima gara prima della sosta. Quest'ultimo forse parte svantaggiato - considerando anche la gara all'Olimpico con spazi ampi rispetto a quella interna con l'Udinese - avendo ancora una condizione precaria dopo oltre un anno di inattività.