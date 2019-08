Napoli, tre gatte da pelare: Milik, Mertens e Callejon in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'acquisto, ormai vicinissimo, di Hirving Lozano aumenta la qualità della rosa del Napoli. Il messicano, però, non sarà l'ultimo colpo estivo di Aurelio De Laurentiis, che vuole regalare a Carlo Ancelotti almeno un altro grande nome: Mauro Icardi e James Rodriguez sono sempre in cima alla lista dei pensieri dei partenopei.

Mertens, Milik e Callejon in bilico - L'esigenza di acquistare una prima punta mette in una situazione piuttosto difficile i due attaccanti già in rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Arek Milik e Dries Mertens potrebbero vedersi relegati a recitare un ruolo di comprimari, così come José Maria Callejon, il cui contratto (come quello del belga) scade tra meno di un anno.