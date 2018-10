Napoli, tre nomi per la fascia: piacciono Tagliafico, Zappacosta e Lazzari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nomi nuovi sul mercato del Napoli, club che vuole rinforzarsi anche sulle corsie esterne di difesa. Stando a quanto riportato da Rai Sport, tanti sono i profili in agenda: Nicolas Tagliafico dell'Ajax, Manuel Lazzari della SPAL e Davide Zappacosta del Chelsea. Poche chance invece per arrivare a Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United, per le alte richieste sull'ingaggio.