Napoli, tre soluzioni a gennaio per Milik: Fiorentina in Italia, Everton e Tottenham all'estero

vedi letture

Stasera Arkadiusz Milik sfiderà l'Italia con la sua Polonia nel match di Nations League a Danzica. Poi, quando tornerà al Napoli, non troverà spazio e resterà a marcire in tribuna. Per gennaio, dunque, si spera di trovare una soluzione. Secondo Il Mattino, tre sono le possibili soluzioni per la prossima finestra di mercato: in Italia la Fiorentina, che ha appena venduto Chiesa alla Juventus e cerca rinforzi offensivi, all'estero Tottenham ed Everton.