È un Napoli al di sotto delle attese quello che è arrivato alla sosta per le Nazionali con due pareggi per 0-0 fra Champions e campionato.

Rimanendo al fronte della Serie A i tredici punti raccolto dai partenopei, come riporta il Corriere dello Sport, sono il bottino peggiore degli ultimi quattro anni. Lo scorso anno, il primo con Carlo Ancelotti, i punti dopo sette giornate furono 15, due in più di quelli attuali. Decisamente diverso il bottino dell'ultimo anno della gestione Sarri: ben 21.

Per trovare un rendimento inferiore a quello attuale bisogna tornare alla stagione 2015/2016, la prima con Sarri in panchina, quando i punti raccolti furono dodici. Quella stagione, poi, per il Napoli si concluse con la conquista del terzo posto.